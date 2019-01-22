Футбол

Усэйн Болт завершил карьеру футболистаРоссийская газета 12:41

Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.
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Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

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Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

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Болт — о футбольной карьере: это было весело, пока не кончилось

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Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

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Ямайский легкоатлет
Ямайский легкоатлет, специализировался в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион и 17-кратный чемпион мира. За время выступлений установил 8 мировых рекордов. На текущий момент - обладатель мировых рекордов в беге на 100 - 9,58 с; и 200 метров - 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки - 36,84 с.
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