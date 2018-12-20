Происшествия
Экс-сотрудник ФСБ приговорен к 24 годам колонии за семь убийств
Экс-сотрудник ФСБ приговорен к 24 годам колонии за семь убийствИзвестия05:54
Экс-сотрудник УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков признан виновным по обвинению в семи убийствах, совершенных в составе банды. Уральский окружной военный суд приговорил его к 24 годам колонии. Об этом в четверг, 20 декабря, передает «РИА Новости».
Известия05:54
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