Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ приговорен к 24 годам колонии за семь убийств
Известия
05:54

Экс-сотрудник УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков признан виновным по обвинению в семи убийствах, совершенных в составе банды. Уральский окружной военный суд приговорил его к 24 годам колонии. Об этом в четверг, 20 декабря, передает «РИА Новости».
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