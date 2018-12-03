Традиционно удобрения в мире продаются на споте, на Китай и Индию приходится около 7,5 млн и 4,5 млн тонн в год, и с ними производители калия заключали годовые контракты с дисконтом. Китай получал калий по самой низкой стоимости, Индия — примерно на $20 дороже.

с чего всё началось

Если все же предприятию придется совсем покинуть рынок Индии и Китая, ему придется куда-то пристраивать 20 процентов своих удобрений. Как ранее сообщало агентство ROSNG, владелец компаний "Уралкалий" и "Уралхим" рассматривает в качестве покупателей африканские государства.

«Уралкалий» может уйти с рынка Китая и Индии

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