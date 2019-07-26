Экономика

Управляющие компании разнообразят ИИСКоммерсантъ 07:00

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Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данным Московской биржи, общее число ИИС к середине года достигло отметки 900 тыс.
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Управляющие компании разнообразят ИИС

Коммерсантъ07:00
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