Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИСКоммерсантъ 07:00
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данным Московской биржи, общее число ИИС к середине года достигло отметки 900 тыс.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
Обновлено вчера в 11:53
Наука
Ученые нашли источник «материнского инстинкта»
Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.
Обновлено 26 июля в 11:45
Футбол
Оренбург — Зенит 0:2 (2-й тайм)
Обновлено в 07:46
Энергетика
FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Убит бывший чемпион России по кикбоксингу
В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки обнаружено тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Общественные деятели и эксперты о митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Попасть в Мосгордуму — значит получить частичный контроль над огромным московским бюджетом.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Москве ночью вскрыли помещения Физического института им. Лебедева
Неизвестные в Москве в ночь на воскресенье вскрыли помещения организации по адресу Ленинский проспект, 53, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 06:48
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 07:27
Футбол
Наингголан согласился покинуть «Интер»
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии
Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией
В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.
Обновлено в 07:43
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Спорт
Рылов стал серебряным призером на дистанции 50 м на спине на ЧМ
Российский пловец Евгений Рылов завоевал второе место в плавании на дистанции 50 м на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.
Обновлено в 08:19
Музыка
Посвященный 250-летию Крылова фестиваль прошел в Мюнхене
В Мюнхене прошел фестиваль, посвященный 250-летию баснописца Ивана Крылова, сообщает «Русское поле».
Обновлено в 06:17
Происшествия
Два ребенка пропали на реке в Якутии
Двое детей пропали на берегу реки Лена в Якутии. Как сообщает МЧС по региону, обнаружено тело одного ребенка.
Обновлено в 02:46
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин на батискафе исследовал затонувшую советскую подлодку
В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата «Олег», а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Бэйл прибыл в Китай для перехода в «Цзянсу Сунин»
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52