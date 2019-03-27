Происшествия

Умер журналист, выживший во время крушения самолета «Шапекоэнсе»Soccer.ru 10:18

Журналист Рафаэль Хенцель, переживший крушение лайнера с бразильской командой "Шапекоэнсе" на борту в 2016 году, скончался во время игры в футбол. У 45-летнего Хенцеля остановилось сердце.
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Умер журналист, выживший при крушении самолета «Шапекоэнсе»

Советский спорт06:59

Журналист, выживший после крушения самолета «Шапекоэнсе» в Колумбии, умер от сердечного приступа

Спорт-Экспресс06:53

Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на поле

Чемпионат06:26

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Газета.Ru06:28

Скончался журналист, выживший в авиакатастрофе с ФК «Шапекоэнсе»

Матч ТВ06:22

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

РИА Новости05:50

Журналист, выживший при крушении самолета с «Шапекоэнсе», скончался от инфаркта, играя в футбол

Sports.ru08:46
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Происшествия

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

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Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Уфы»

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Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
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Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
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Ford прекращает бизнес в России

Управлять бизнесом Ford в РФ будет компания Sollers, с которой американский концерн долгое время сотрудничает в сфере производства автомобилей.
Обновлено в 09:32
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Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
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Происшествия

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Несколько человек получили травмы в результате взрыва в окрестностях Стокгольма. Об этом сообщает агентство Aftonbladet.
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Спорт

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Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Происшествия

На севере Петербурга горит завод

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.
Обновлено в 15:18
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Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
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Aurus выпустит парадный кабриолет

Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).
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Кино

Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 17:39
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Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
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Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
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Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
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Обновлено в 02:20
Здоровье

Протестированы терминалы автоматизированного медосмотра водителей

Терминалы автоматизированного медицинского осмотра водителей протестировали в ГУП Московской области "Мострансавто".
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Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
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Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено в 07:56
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«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30

Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 06:15
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Владелец назвал основные недостатки складного Samsung Galaxy Fold

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В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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54-летняя Алена Апина заметно похорошела, отказавшись от макияжа

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Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

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Исполком МОК рекомендовал включить брейк-данс в программу ОИ-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить в программу летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция), 4 дополнительных вида спорта, сообщает официальный «твиттер» портала Arround the Rings.
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