Армия и оружие
Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения
Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупрежденияГазета.Ru07:31
Верховная рада Украины приняла закон, который дает право пограничникам стрелять на поражение и без предупреждения при вторжении на территорию страны, передает РИА "Новости". Также в законе оговаривается право войск пограничной службы открывать огонь в случае нападения на корабли и суда страны.
Газета.Ru07:31
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