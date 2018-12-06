Армия и оружие

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения
Газета.Ru
07:31

Верховная рада Украины приняла закон, который дает право пограничникам стрелять на поражение и без предупреждения при вторжении на территорию страны, передает РИА "Новости". Также в законе оговаривается право войск пограничной службы открывать огонь в случае нападения на корабли и суда страны.
Газета.Ru07:31

Подробнее о событии

Эксперт оценил идею Верховной рады разрешить морской охране стрелять без предупреждения

RT на русском10:11

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

РИА Новости08:59

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Коммерсантъ08:54

Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения

Lenta.ru08:09

В Раде одобрили стрельбу без предупреждения при атаках на корабли Украины

РБК08:00

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Газета.Ru07:31

Киев расширил свое присутствие в Черном море и разрешил кораблям открывать огонь на поражение

URA.Ru07:18
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

Обновлено в 10:08
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Обновлено в 09:57
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С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров

Обновлено в 09:51
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Армия и оружие

Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео

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Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Концерн «Калашников» представил БЛА ZALA Arctic

Гендиректор «Калашникова» Владимир Дмитриев рассказал о возможностях нового беспилотного комплекса ZALA Arctic, адаптированного к работе в арктических условиях.
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Армия и оружие

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Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

К Севастополю направили корабль с крылатыми ракетами

Ракетный корабль "Орехово-Зуево" начал переход из Новороссийска в Севастополь Об этом сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев, пишет Интерфакс.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

США может разместить военную базу возле Калининграда

Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Стали известны технические особенности бронемашины «Тигр-2»

Перспективный бронеавтомобиль «Тигр-2» получит усиленную броню и новые агрегаты.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

На Северном флоте пройдет общероссийский день приема граждан

Представители флотских структур ответят на вопросы военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных сил России.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Киев стал чаще обстреливать ЛНР

Изменения произошли после введения военного положения в государстве, сообщил замначальника управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР Янис Пилавов.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Британский таблоид предрекает России поражение в войне с НАТО

Авторы "исследования" из Daily Express, изучив данные о российских вооруженных силах и сравнив их с данными об армии НАТО, пришли к однозначному выводу, что Россия якобы не сможет противостоять силам альянса.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Северная Корея строит новый объект рядом с ракетной базой

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Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Минобороны России апробирует новые методы создания взлетно-посадочных полос в Арктике

Обновлено в 08:55
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