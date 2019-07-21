Происшествия

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирияLenta.ru 05:36

21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

В Донбассе на мине подорвались два украинских силовика

Взгляд.ру05:25

Солдаты ВСУ подорвались на мине после начала перемирия в Донбассе

Московский Комсомолец06:55

В штабе сообщили о гибели двух украинских военных недалеко от Счастья

РБК05:06

Двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве рядом со Счастьем

Росбалт05:29

Двое украинских военных погибли недалеко от Счастья

РЕН ТВ05:16

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

Lenta.ru05:36

Украинские военные подорвались у Счастья

Газета.Ru04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Наука

Лучшее за день. 19 июля

Обновлено 19 июля в 16:58
Политика

В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады

От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие

Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе

Обновлено в 07:31
Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду

Обновлено в 07:34
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Обновлено в 03:52
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Наука

В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы

Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.
Обновлено 18 июля в 08:20
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Обновлено в 06:46
Космос

Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС

Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией.
Обновлено в 04:25
Футбол

Зидан надеется, что Бэйл скоро покинет «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пояснил ситуацию по поводу выставления на трансфер валлийского полузащитника клуба Гарета Бэйла.
Обновлено в 03:48
Кино

Канал The CW показал новые трейлеры «Флэша», «Стрелы» и «Супергёрл»

На выставке фанатам показали трейлеры новых сезонов «Флэша», «Супергёрл» и «Чёрной Молнии».
Обновлено в 07:28
Политика

В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Происшествия

На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека

Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия

В Москве на стройплощадке опрокинулся кран

Обновлено в 07:23
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на глухонемых в метро

В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро на станции "Пушкинская".
Обновлено в 08:13
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Футбол

«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове

«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Интернет

Tinder отказался от оплаты через Google Play

Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол

Вела: «Прямо сейчас я лучше Ибрагимовича»

Вела в той встрече отметился дублем, но шведский футболист заявил, что является лучшим игроком МЛС с большим отрывом.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника

"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", — отметила диетолог.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Концерт Бузовой в Бишкеке разочаровал фанатов

Выступление телеведущей Ольги Бузовой в Бишкеке стало поводом для критики со стороны её фанатов.
Обновлено в 00:52
Авто

Volkswagen Tayron вышел на абсолютный рекорд продаж

В июне Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж в Китае, оставив позади даже Toyota RAV4 – этот японский кроссовер проигрывает Tayron более 3 тысяч экземпляров.
Обновлено в 07:58
Главное