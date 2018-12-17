Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.

У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму

Политика Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

Армия и оружие Армия и оружие В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Политика Политика Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае Китай за последние 40 лет в ходе реализации политики реформ и открытости смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах компартии и государственных структур, заявил во вторник в своей речи по случаю сорокалетия политики реформ и открытости председатель КНР Си Цзиньпин.

Политика Политика Госдума либерализовала уголовное наказание для бизнеса Закон об освобождении от уголовной ответственности бизнесменов, возместивших нанесенный ранее ущерб, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Политика Политика В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР.

Политика Политика Избирком Приморья признал Кожемяко избранным губернатором «Учитывая, что за кандидата Кожемяко Олега Николаевича отдано более 50% голосов, предлагается признать его избранным губернатором», — указала она.

Политика Политика Пострадавшим за веру украинцам облегчат получение гражданства РФ Госдума может рассмотреть особый порядок получения гражданства для пострадавших за веру священнослужителей на Украине.

Политика Политика Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в новом году Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо написал в своем твиттере, что в 2019 году он планирует добиться легализации марихуаны для использования в рекреационных целях.

Политика Политика В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.

Политика Политика В Николаеве чиновники не могут снести последний памятник Ленину

Политика Политика В МИД рассказали о возможности посредничества в ЦАР в случае обращения Россия будет готова ответить на просьбу о посредничестве в решении конфликта в Центрально-Африканской Республике, если Москва получит соответствующее обращение от обеих сторон конфликта и процесс выйдет на переговорную стадию.

Политика Политика Президент Боливии обвинил США в попытках помешать выборам в стране Президент Боливии Эво Моралес заявил, что США пытаются помешать ему баллотироваться на новый срок.

Политика Политика Чемезов рассказал о возможных рисках для экспорта российских самолетов "Ростех" видит риски для экспорта российской гражданской авиатехники в связи с отсутствием соглашений между Росавиацией и авиавластями ЕС и США о признании системы сертификации, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.