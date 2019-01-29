Футбол
Украинцев взбудоражил переход их соотечественника в «Зенит»HotGeo 06:01
Украинские поклонники футбола ошеломлены новостью о том, что их соотечественник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в питерский «Зенит». Многие посчитали, что украинский полузащитник совершил большую ошибку, перейдя в команду из Санкт-Петербурга.
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