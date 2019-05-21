Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РоссииRT на русском 12:19

Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по международной торговле.
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Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

РИА Новости12:06

Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России

Газета.Ru12:15

Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России, Белоруссии и Молдавии

ТАСС12:09

Украина обложила пошлиной цемент из РФ, Белоруссии и Молдавии

Московский Комсомолец12:21

Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России

RT на русском13:04

Украина ввела пошлины на товары из цемента из России, Белоруссии и Молдавии

Коммерсантъ11:49

Турция ввела налог на импорт электронной торговли

REGNUM09:37
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
Автоспорт

Умер трёхкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено в 13:07
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Хоккей

Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией

Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.
Обновлено в 13:24
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

Специалисты пришли к заключению о том, что резкие колебания веса у пожилых людей «могут быть значительными факторами риска, связанными с деменцией».
Обновлено в 04:23
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Обновлено в 11:00
Армия и оружие

ВВС США заявили о «перехвате» российских Ту-95 и Су-35 в районе Аляски

Обновлено в 11:51
Общество

Стали известны сроки и стоимость реконструкции «Авроры» в Краснодаре

Обновлено в 09:12
Политика

Саакашвили отозвался на призыв Зеленского построить «новую Украину»

После победы Зеленского на выборах президента Украины Саакашвили уже говорил, что намерен вернуться в страну.
Обновлено в 09:15
Кино

Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.
Обновлено в 11:36
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Неизвестные «заминировали» ТЦ и аэропорт в четырех городах Кубани

Как уточнили «Кубанские новости», все объекты были обследованы специалистами, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Сына Талькова оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторную пьяную езду

Во вторник, 21 мая, Чертановский суд Москвы рассмотрел дело о грубом нарушении ПДД сыном известного певца Игоря Талькова.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спустят на воду 30 мая

Новейший корабль противоминной обороны ВМФ "Владимир Емельянов" с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика будет спущен на воду 30 мая, сообщили в пресс-службе Военно-морского флота России.
Обновлено в 05:21
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена

Обновлено в 05:40
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Политика

Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт

Обновлено в 09:35
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах

Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 06:55
Политика

Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Общество

Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии

В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Авто

Toyota представила роскошный минивэн Granvia

8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
Обновлено в 08:37
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
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