Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РоссииRT на русском 12:19

Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по международной торговле.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

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