Украина отметила смену тона России по задержанным морякамГазета.Ru 15:53

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе. Об этом она написала в фейсбуке. Зеркаль отметила, что Россия стала разговаривать на "цивилизованном языке".

Политика На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.

Происшествия Подростков придавила рекламная конструкция в ТЦ В Екатеринбурге несколько подростков получили ранения после падения на них рекламной конструкции в одном из торговых центров.

Космос На Марсе впервые зафиксировали землетрясение Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES.

Политика Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.

Гаджеты Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Происшествия Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.

Наука Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.

Футбол Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.

Авто Автомобили LADA появятся в Монголии Первый дилерский центр LADA под эгидой местной компании «Руссо Моторс» открылся в Улан-Баторе.

Общество Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.

Армия и оружие Первый образец украинского ОТРК «Гром-2» подготовили к испытаниям Эр-Рияд планирует осенью провести испытания ОТРК, а получить полностью рабочие серийные образцы и поставить их на вооружение с 2022 года.

Экономика «Новатэк» направит на финальные дивиденды за 2018 год 51 млрд рублей Акционеры «Новатэка» приняли решение о выплате финальных дивидендов по результатам 2018 года в размере 16,81 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Общество Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Здоровье Минздрав считает необходимым создать новую культуру отношения к здоровью Пятая Всероссийская неделя охраны труда проходит с 22 по 26 апреля в Главном медиацентре Сочи.

Общество Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе» В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».

Здоровье Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.

Здоровье Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.

Шоу-бизнес Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.

Технологии В России началось производство устройства для общения силой мысли В России началось производство устройства для общения силой мысли. Оно предназначено для пациентов с нарушениями речи и движений.