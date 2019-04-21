Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народомВести.Ru вчера в 23:40
Видео, где на колени с разбегу падает вице-спикер Верховной рады, набирает популярность в сети. Призыв Зеленского повиниться перед народом услышал не только его оппонент. Порошенко на колени встал, но немного не той стороной к народу.
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В сети набирает популярность видео с вице-спикером Рады, с разбега падающей на колени
Комсомольская правдавчера в 14:48
В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени
ИА Новороссиявчера в 12:43
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