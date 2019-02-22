Футбол

«Уэска» отобрала очки у «Эспаньола»Спорт-Экспресс 16:56

Эспаньол — Уэска
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Эстебан Гранеро
20′
25′
Хаби Эчейта
28′
Луис Авила
Эстебан Гранеро
31′
47′
Хаби Эчейта
Эстебан Гранеро
Адриа Педроса
64′
Дидак Вила
Факундо Феррейра
64′
68′
Кристиан Ривера
Янхель Эррера
69′
Хуанпи Аньор
71′
Луис Авила
Давид Феррейро Кирога
76′
Хави Галан
Марк Рока
Алфа Семеду
78′
Алфа Семеду
80′
82′
Хуанпи Аньор
Кучо Эрнандес
"Эспаньол" и "Уэска" сыграли вничью в 26-м туре чемпионата Испании - 1:1. Счет на 20-й минуте открыл полузащитник каталонцев Эстебан Гранеро, а сравнял в начале второго тайма Хавьер Эчейта. "Уэска" с 19-ю очками осталась на последнем месте в турнирной таблице, "Эспаньол" с 30-ю идет 13-м.
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