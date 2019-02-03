Футбол
«Удинезе» с «Фиорентиной» и «Дженоа» с «Сассуоло» сыграли вничьюЕвро-футбол.ру 10:54
|28′
Филип Джуричич
Антонио Санабрия
|41′
|45′
Альфред Данкан
|46′
Стефано Сенси
Мехди Бурабия
Кристиан Ромеро
|54′
|64′
Мехди Бурабия
|70′
Хума Эль-Бабакар
Джереми Бога
Иван Радованович
Мигел Велозу
|76′
Даниэль Бесса
Педру Перейра
|79′
|83′
Филип Джуричич
Алессандро Матри
Антонио Санабрия
Горан Пандев
|87′
|88′
Рожерио
|35%
|Владение мячом
|65%
|70%
|Процент точных передач
|83%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|6
|6
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|6
|13
|Отборы
|9
|11
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Дженоа
Расстановка 4‑5‑1
97
Раду
14
Бираски
17
Ромеро
87
Зуканович
4
Кришито
32
Перейра
8
Лерагер
22
Лазович
44
Велозу
11
Куаме
19
Пандев
47
Консильи
21
Лирола
13
Пелузо
23
Маньяни
6
Рожерио
32
Данкан
68
Бурабия
73
Локателли
25
Берарди
20
Бога
10
Матри
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑3
Воскресные матчи 22-го тура Серии А завершились с ничейным результатом. "Удинезе" поделил очки с "Фиорентиной" (1:1). Такой же счет зафиксирован в противостоянии "Дженоа" и "Сассуоло".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экспресс на матчи итальянской Серии А Удинезе - Фиорентина и Дженоа - Сассуоло
Sport-placeвчера в 06:17
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Музыка
Рэпер Децл скончался в возрасте 35 лет
Умер Кирилл Толмацкий, который выступал под псевдонимом Децл. Исполнитель скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу
Из лондонского аэропорта Хитроу пропал ястреб по кличке Майло, который охранял воздушную гавань от других птиц.
Обновлено в 11:33
Гаджеты
Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки
Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Спорт
14-летняя россиянка превзошла Загитову
Обновлено в 12:07
Происшествия
Суд в Кабо-Верде арестовал российских моряков
В Кабо-Верде прошел суд над задержанными российскими моряками. Об этом в воскресенье, 3 февраля, заявили в посольстве РФ в стране.
Обновлено в 07:49
Общество
В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы
В регионах России проходит общероссийская акция экопротеста «Россия — не помойка!», направленная против мусорной реформы.
Обновлено в 06:57
Экономика
Tesla может грозить банкротство
Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Авто
Hyundai разрабатывает 340-сильную версию Tucson N
Как сообщает AutoExpress, Hyundai начала разработку 340-сильной версии Tucson N, которая на рынке должна появится через два года.
Обновлено в 06:20
Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Теннис
В финале St. Petersburg Ladies Trophy Бертенс встретится с Векич
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В Киеве прошла интронизация главы новой украинской церкви
Обновлено в 07:14
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа
Израиль приступил к строительству нового «наземного барьера» вдоль границ сектора Газа, чтобы защититься от проникновения палестинских боевиков.
Обновлено в 07:17
Космос
«Хаббл» случайно открыл карликовую галактику
Астрономы при помощи телескопа «Хаббл» обнаружили самую маленькую известную на сегодняшний день изолированную карликовую галактику Bedin 1. Это произошло случайно, когда телескоп наблюдал шаровое звездное скопление NGC 6752, за которым находится новооткрытая галактика.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Порошенко подал в ЦИК документы для участия в выборах президента
Действующий президент Украины Петр Порошенко, объявивший о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок, подал 3 февраля необходимые для регистрации документы в Центральную избирательную комиссию страны, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
Обновлено в 09:47
Общество
В Москве похолодает до -10 градусов 6 февраля
В ночь на 6 февраля похолодает до 10 градусов мороза.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Ростовский стрелок сдался властям
Потерпевший был госпитализирован. Подозреваемый с места происшествия скрылся, но впоследствии явился в правоохранительные органы.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Двое юношей сбиты насмерть грузовым поездом в Ленобласти
Двое молодых людей, 2000 и 2003 годов рождения, погибли в результате наезда на них грузового поезда на железнодорожной станции Жихарево Кировского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Врачи выявили эхинококкоз у 26 суворовцев в Ульяновске
Медицинское обследование выявило эхинококкоз у 26 воспитанников ульяновского Суворовского училища.
Обновлено в 08:14
Общество
Семья Сэлинджера готовит к публикации неизданные произведения писателя
Семья американского писателя Джерома Д. Сэлинджера готовит к публикации ранее не издававшиеся произведения, которые он в течение полувека писал в стол.
Обновлено в 03:45
Спорт
Сборная России по шорт-треку победила на этапе КМ в Дрездене
Сборная России по шорт-треку заняла первое место в смешанной эстафете на 2000 метров на этапе Кубка мира в немецком Дрездене, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о непростых отношениях Децла с отцом
По словам Пригожина, отношения рэпера с отцом, продюсером Александром Толмацким, были напряженными, однако причина такого положения дел ему неизвестна.
Обновлено в 11:30
Единоборства
Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира
Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 02:26
Политика
Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу
Обновлено в 08:56
Кино
Куарон получил премию Гильдии режиссеров США за фильм «Рома»
На сайте премии сообщается, что почетную награду получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон за фильм «Рома».
Обновлено в 06:30