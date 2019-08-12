Футбол

«Удинезе» хочет пригласить хавбека «Спартака» БакаеваСвободная Пресса 16:56

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев попал в сферу интересов итальянского «Удинезе». Клуб из Серии А внимательно следил за игрой хавбека и готовится сделать официальное предложение по его трансферу, сообщает «РБК».
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Стало известно об интересе европейских клубов к игроку «Спартака» Бакаеву

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