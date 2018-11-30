Космос
По словам Петруковича, по большому счету все подходы ученые и сотрудники НТС ГК «Роскосмос» разбили на две части. Первая касается собственно научных исследований Луны, которая является живой "книгой" истории нашей Солнечной системы.
Московский Комсомолец08:48
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Ученые подсчитали количество света во Вселенной
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Ракету с ТПК «Союз МС-11» допустили к установке на Байконуре
Ракета с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» допущена к вывозу и установке на старте.
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Роскосмос скрывает кризис за статистикой
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Таинственные двойные астероиды обнаружили в NASA на околоземной орбите
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Глава НАСА заявил, что Маск больше не будет публично курить марихуану
Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет американскому бизнесмену Илону Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится, сообщает издание Atlantic.
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За контракт НАСА для лунных миссий поборются девять частных компаний
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Школьники открыли острова, а Северный флот уточнил их координаты
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Обновлено в 09:10
Космос
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Издание Financial Times обратило внимание на то, что у обеспеченных людей проснулась страсть к космическому туризму.
Обновлено в 09:39
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«Луна не безжизненна»: на Луне обнаружили «секретную базу»
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Ученые объяснили связь магнитного поля со всеми живыми системами Земли
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Япония собирается одновременно запустить семь спутников
Япония собирается одновременно запустить семь спутников.
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Эксперты: Мадагаскарский метеорит прилетел из далёкого прошлого
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Астрономы из Астрахани опровергли наступление конца света, который, по прогнозам учёных, должен произойти 16 декабря в результате взрыва Нибиру.
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