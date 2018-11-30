Космос

Ученые: «Окололунная станция отвлечет ресурсы от посадки на Луне»
Московский Комсомолец
08:48

По словам Петруковича, по большому счету все подходы ученые и сотрудники НТС ГК «Роскосмос» разбили на две части. Первая касается собственно научных исследований Луны, которая является живой "книгой" истории нашей Солнечной системы.
Московский Комсомолец08:48

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Московский Комсомолец08:48
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