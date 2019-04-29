Экономика
Убыток Utair составил 22 млрд рублей в 2018 годуКоммерсантъ вчера в 16:14
Авиакомпания Utair получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании (.pdf). Годом ранее чистая прибыль составила 2,4 млрд руб.
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Армия и оружие
Морской тральщик ЧФ «Иван Голубец» вернётся в Севастополь 1 мая
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия
Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко о «святом украинском гражданстве»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о «святом украинском гражданстве».
Обновлено в 01:14
Общество
Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола
Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку
Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.
Обновлено в 02:11
Политика
Стало известно, сколько Зеленский потратил на отдых в Турции
Стала известна примерная стоимость отдыха избранного украинского президента Владимира Зеленского в Турции.
Обновлено в 01:37
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.
Обновлено 28 апреля в 17:50
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:36
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено вчера в 04:47
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Игры
Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли
Компания Nintendo удалила из онлайн-магазина eShop текстовую RPG (ролевую игру) A Dark Room для консоли Switch из-за того, что разработчик оставил в ней «пасхалку».
Обновлено в 02:06
Интернет
В Роскачестве провели исследование мобильных приложений турагентств
В Роскачестве в преддверии сезона отпусков провели исследование мобильных приложений туристических агентств.
Обновлено в 01:01
Кино
Фанаты «Игры престолов» поражены неожиданной смертью персонажа
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.
Обновлено вчера в 23:11
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
МВД РФ готовит «жесткие меры» для снижения смертности на дорогах
МВД России готовит ряд «серьезных и жестких предложений», которые позволят снизить смертность на дорогах.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
В Барнауле школьника зажало в дверях троллейбуса
Жительница Барнаула рассказала в соцсетях, что ее сын был зажат в дверях троллейбуса.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено вчера в 07:56
Политика
В Белоруссии задержан бывший начальник охраны президента
В Минске сотрудники белорусского Комитета государственной безопасности задержали по подозрению в коррупции заместителя государственного секретаря Совета безопасности республики, бывшего начальника службы безопасности президента Белоруссии Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 17:10