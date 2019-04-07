Футбол
У главного тренера «Севильи» обнаружили рак кровиЧемпионат 17:15
Страшную болезнь опять нашли у главного тренера. Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос сообщил на пресс-конференции после гостевого матча 31-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (2:0) о серьёзных проблемах со здоровьем.
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