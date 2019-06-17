У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валютеГазета.Ru 09:27

ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменил евро. На 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 руб. Исходя из этого размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн руб.

с чего всё началось

Счетная палата нашла договор аренды у киноконцерна "Мосфильм" в несуществующей валюте, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.

У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте

Музыка Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ» Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Футбол «Спартак» назначил нового главу департамента по связям с общественностью "Спартак" назначил Антона Лисина директором департамента по связям с общественностью, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Шоу-бизнес В США умерла дизайнер Глория Вандербилт Дизайнер Глория Вандербилт скончалась в США в возрасте 95 лет. Она умерла в своем доме в окружении близких и семьи, сообщает CNN.

Происшествия На границе Китая и КНДР произошло землетрясение В китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР зафиксированы подземные толчки магнитудой 1,3. Их причиной мог послужить взрыв, сообщает The Japan Times со ссылкой на сейсмологов Китая.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Политика Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами».

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко 31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Общество Около 1600 человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова На согласованный властями Москвы митинг, проходящий под лозунгом «Закон и справедливость для всех», вышли порядка 1600 человек.

Футбол Олич: «Торпедо» правильно решило, назначив Игнашевича главным тренером Московский футбольный клуб "Торпедо" принял верное решение, пригласив на пост главного тренера экс-защитника столичного ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича, заявил РИА Новости бывший партнер Игнашевича в стане армейцев Ивица Олич.

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Происшествия Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов был избит неизвестными около своего дома. Об этом сам Тельнов сообщил ТАСС.

Общество BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Армия и оружие Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Армия и оружие На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.

Экономика Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель В ведомстве добавили, что сдача в аренду федеральной земли в основном проходила без проведения торгов.

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.