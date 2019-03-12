Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мираRT на русском 15:04

Мы приехали в Японию с мыслями выйти на лед. Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело. Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований. Но не снялись, мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Общество В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров» Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.

Политика Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.

Политика Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.

Происшествия WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Армия и оружие СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан В субботу новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был подписан указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.

Происшествия На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».

Спорт Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала» Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.

Хоккей «Айлендерс» обыграл «Филадельфию» "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд.

Политика Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой По словам генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, Россия останется таковой, как бы ни изменилась энергетика.

Экономика Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.

Религия Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».

Политика Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.

Общество Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.

Политика Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.

Политика Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

Политика Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.

Авто В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9 В России представлен обновленный японский кроссовер Mazda CX-9, который появится в продаже уже в этом месяце.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции против спама Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.

Здоровье Епархия установит в амурских поликлиниках плакаты против абортов В женских консультациях и поликлиниках Амурской области установят информационные стенды, призывающие общество отказаться от абортов.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.