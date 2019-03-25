Турция – Молдавия. Прогноз на матч Евро 2020 от эксперта BetfairБукмекеры.рф вчера в 22:08

Эксперт биржи ставок Betfair Дэн Фитч полагает, что в данной встрече сборная Турции будет пользоваться очевидным классовым превосходством и доведет матч до логического завершения в свою пользу. Букмекер предлагает сделать ставку ан рядовую победу игроков Гюнеша с любым счетом по коэффициенту 1.16.

Турция – Молдавия. Прогноз на матч Евро 2020 от эксперта Betfair

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Общество Жители Бишкека передавили друг друга ради бургеров от Тимати Несколько тысяч жителей столицы Киргизии Бишкека устроили давку возле одного из центров на открытии бургерной российского рэпера Тимати.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Армия и оружие Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.

Музыка В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

Происшествия Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Экономика Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.

Политика Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.

Политика Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам.

Экономика Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Музыка Мариинский театр исполнит оперу Вагнера в московском «Зарядье» «В московском концертном зале "Зарядье" солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 4 апреля представят торжественную сценическую мистерию Рихарда Вагнера "Парсифаль" в концертном исполнении», – рассказали в театре.

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Здоровье Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.

Общество Новая «Мисс Москва» получит запасную корону Потерявшая свое звание «Мисс Москва — 2018» Алеся Семеренко, по обнародованной ранее информации, сломала корону, поэтому Ксения Поленова получит лишь запасную.