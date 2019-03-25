Футбол

Турция – Молдавия. Прогноз на матч Евро 2020 от эксперта BetfairБукмекеры.рф вчера в 22:08

Эксперт биржи ставок Betfair Дэн Фитч полагает, что в данной встрече сборная Турции будет пользоваться очевидным классовым превосходством и доведет матч до логического завершения в свою пользу. Букмекер предлагает сделать ставку ан рядовую победу игроков Гюнеша с любым счетом по коэффициенту 1.16.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Турция — Молдавия. Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru11:31

Турция – Молдавия. Прогноз на матч Евро 2020 от эксперта Betfair

Букмекеры.рфвчера в 22:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Общество

Жители Бишкека передавили друг друга ради бургеров от Тимати

Несколько тысяч жителей столицы Киргизии Бишкека устроили давку возле одного из центров на открытии бургерной российского рэпера Тимати.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Происшествия

Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице

Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Политика

Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома

Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Общество

Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов

Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Общество

В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров

Обновлено в 14:17
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам.
Обновлено в 11:47
Экономика

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Культура

Бондарчук призвал освободить Серебренникова

Обновлено в 08:02
Футбол

Подольски провел поединок с легендарным сумоистом

Обновлено в 13:07
Музыка

Мариинский театр исполнит оперу Вагнера в московском «Зарядье»

«В московском концертном зале "Зарядье" солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 4 апреля представят торжественную сценическую мистерию Рихарда Вагнера "Парсифаль" в концертном исполнении», – рассказали в театре.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Обновлено в 11:52
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку

Обновлено вчера в 11:16
Здоровье

Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами

Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.
Обновлено в 08:21
Общество

Новая «Мисс Москва» получит запасную корону

Потерявшая свое звание «Мисс Москва — 2018» Алеся Семеренко, по обнародованной ранее информации, сломала корону, поэтому Ксения Поленова получит лишь запасную.
Обновлено в 13:27
Общество

Реставрация залов Музея современной истории России завершилась

В понедельник, 25 марта, в столице прошла церемония, посвященная завершению реставрационных работ залов Музея современной истории Москвы.
Обновлено в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эскишехир
Город в Турции
Город в Турции. Административный центр одноимённого ила и городского района. Население: 789 750 жителей. Расположен на реке Порсук, в 250 км к западу от Анкары, в 350 км к юго-востоку от Стамбула, в 90 км к северо-западу от Кютахьи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Албания
Государство
Государство в западной части Балканского полуострова. Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2017 года, составляет 2 876 591 человек, территория - 28 748 км². Занимает 136-е место в мире по численности населения и 139-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное