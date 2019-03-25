Футбол
Турция – Молдавия. Прогноз на матч Евро 2020 от эксперта BetfairБукмекеры.рф вчера в 22:08
Эксперт биржи ставок Betfair Дэн Фитч полагает, что в данной встрече сборная Турции будет пользоваться очевидным классовым превосходством и доведет матч до логического завершения в свою пользу. Букмекер предлагает сделать ставку ан рядовую победу игроков Гюнеша с любым счетом по коэффициенту 1.16.
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