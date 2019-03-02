Тринадцать шагов до чемпионской вершиныКрасная звезда вчера в 17:30

В первый день весны матчем в Оренбурге стартует программа 18-го тура первенства РПЛ. Болельщики наконец-то дождались окончания продолжительного перерыва и основательно готовятся к походу на стадион, чтобы поддержать любимцев в борьбе за более высокое место в турнирной таблице.

Тринадцать шагов до чемпионской вершины

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Политика Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян, сообщает пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

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Происшествия В Кирове освободили задержанного после смерти ребенка в квартире врача Заведующая кировской поликлиникой была задержана в связи с делом о гибели трехлетней девочки, которую мать оставила на несколько дней одну в запертой квартире.

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Армия и оружие Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 истребителем МиГ-21 Индийский истребитель МиГ-21 сбил пакистанский F-16 во время воздушного боя над Кашмиром, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур.

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Спорт Васильева заявлена на суперспринт в Эстонии Российская биатлонистка Маргарита Васильева стоит под 26-м номером в заявке на суперспринт в рамках этапа Кубка Международный союз биатлонистов (IBU) в Отепя, сообщает "Советский спорт".

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Общество Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» в Россию Умер бизнесмен Михаил Любович — один из основателей компании «Союзконтракт», импортировавшей в середине 1990-х в Россию куриные окорочка «ножки Буша» из США.

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