Футбол

Бенталеб: мало кто верил в «Шальке-04» до матча с «Манчестер Сити»Чемпионат вчера в 18:39

Шальке-04 — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
18′
Серхио Агуэро
36′
Николас Отаменди
Набиль Бенталеб
38′
Марк Ут
41′
44′
Фернандиньо
Набиль Бенталеб
45′
Хамза Мендиль
Гвидо Бургшталлер
65′
68′
Николас Отаменди
70′
Давид Сильва
Венсан Компани
Салиф Сане
73′
Уэстон Маккенни
Стивен Скрибски
77′
78′
Серхио Агуэро
Лерой Сане
85′
Лерой Сане
87′
Кевин де Брюйне
Александр Зинченко
Марк Ут
Амин Харит
87′
90′
Рахим Стерлинг
90′+5′
Эдерсон Сантана
Гвидо Бургшталлер
90′+5′
Полузащитник «Шальке-04» Набиль Бенталеб прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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