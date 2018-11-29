Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен посетил пресс-конференцию после выездного матча Лиги Европы с "Зенитом" (0:1). Пресс-атташе команды поинтересовался у журналистов, есть ли у них вопросы к норвежскому тренеру.

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