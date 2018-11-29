Футбол

Тренер «Копенгагена» покинул пресс-конференцию спустя несколько секунд
Soccer.ru
15:33

Зенит — Копенгаген
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
54′
Денис Вавро
Сотириос Папаяннопулос
Роберт Мак
59′
Себастьян Дриусси
Антон Заболотный
60′
60′
Карло Хольсе
Расмус Фальк Йенсен
63′
Роберт Сков
Александр Ерохин
67′
73′
Зека
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
74′
79′
Роберт Сков
Йонас Винд
Эрнани
Магомед Оздоев
88′
Магомед Оздоев
89′
Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен посетил пресс-конференцию после выездного матча Лиги Европы с "Зенитом" (0:1). Пресс-атташе команды поинтересовался у журналистов, есть ли у них вопросы к норвежскому тренеру.
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника, играл за национальную сборную Норвегии. В 2011-2012 годах был главным тренером немецкого «Кёльна». С 1 июля 2012 года возглавил английский клуб «Вулверхэмптон Уондерерс».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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