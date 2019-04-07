Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление КостыГазета.Ru 03:22

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал итоги игры 31-го тура испанской Примеры с "Барселоной" (2:0), передает "Советский спорт". По его словам, прийти к победе команде помешало отсутствие одиннадцатого игрока.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Диего Коста оскорбил мать арбитра и может пропустить 8 матчей

Soccer.ru03:10

Диего Коста был удалён в матче с «Барселоной» за оскорбление матери арбитра

Чемпионат03:02

Судья об удалении Косты: «Он кричал мне: «Срал я на твою мать-шлюху»

Sports.ruвчера в 18:16

Диегу Коста может получить 8 матчей дисквалификации за оскорбление арбитра

Спорт-Экспрессвчера в 21:06

Косту могут дисквалифицировать на восемь игр. Форвард назвал мать арбитра шлюхой

Бомбардир.ру02:00

Дуглас Коста был удален в матче с «Барселоной» после оскорбления матери арбитра (видео)

Советский спортвчера в 18:31

Симеоне — о красной карточке Косты: «Многие игроки „Барселоны“ делают то же самое, и их не удаляют»

Sport24.ru02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

Обновлено в 02:21
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери

Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.
Обновлено в 04:05
Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В центре Москвы задержаны двое британцев с наркотиками

В центре Москвы задержаны двое преподавателей английского — подданные Великобритании. При себе у них предположительно были наркотики.
Обновлено в 03:36
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Головин: учитывая гол в добавленное время, «Монако» может порадоваться и ничьей

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат выездного матча 31-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:1). Монегаски ушли от поражения благодаря голу нападающего Стевана Йоветича на 94-й минуте встречи.
Обновлено в 03:34
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Футбол

Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака» от ЦСКА

Обновлено вчера в 19:56
Космос

Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани

Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Политика

Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Наука

Ученые установили главную причину рака

Обновлено в 02:45
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол

«Челси» интересуется Левандовски

По информации источника, несмотря на возможный трансферный бан, лондонский клуб подыскивает замену Гонсало Игуаину, который вернётся в "Ювентус" в конце сезона.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие

Четверо мирных жителей погибли при обстреле сирийской провинции Хама

Четверо мирных жителей погибли при обстреле боевиками жилых районов города Масьяф в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 04:01
Спорт

Кюрё: нам не нужны больные норвежцы, они могут организовать Кубок астматиков!

Миру лыжных гонок пойдёт на пользу, если ни один норвежский астматик не будет насильно участвовать в Кубке мира.
Обновлено в 03:53
Кино

Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Племянники Зыкиной потратили 270 млн наследства и живут в нищете

Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Армия Хафтара понесла потери после захвата аэропорта Триполи

Обновлено 05 апреля в 17:12
Здоровье

Число детей-аутистов будет расти

В настоящее время никакой профилактики аутизма не существует, а предсказать появление ребенка с этим расстройством невозможно, заявил «URA.RU» член Союза педиатров России Дмитрий Малых.
Обновлено в 04:06
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тонн

Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
Обновлено в 03:38
Политика

Соловьев выгнал из эфира польского эксперта

Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Коста
Испанский футболист
Испанский и бразильский футболист, нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное