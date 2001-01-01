Экономика
Трамп заявил, что без Китая «будет намного лучше»Вести.Ru вчера в 15:31
Пекин выразил протест Вашингтону из-за очередного повышения пошлины на импорт китайских товаров. Их общий объем превысит 1,5 триллиона долларов. А Трамп буквально приказал американским компаниям немедленно разорвать все отношения с КНР.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Кино
Кита Харингтона позвали в киновселенную Marvel
Обновлено вчера в 03:16
Здоровье
В Нягани вызвать педиатра теперь можно онлайн
Родители, воспользовавшиеся услугой, смогут в режиме онлайн оформить вызов врача на дом, просмотреть запись на предстоящие приёмы либо же историю посещений.
Обновлено вчера в 00:32
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа
Синоптики рассказали, что в Москве во второй половине следующей недели ожидается похолодание.
Обновлено в 00:01
Транспорт
Британские аэропорты могут отказаться от запрета на провоз жидкостей
Запрет действует с 2006 года, когда когда британская полиция заявила, что помешала взорвать самолеты с использованием взрывчатки в бутылках с напитками Все крупные аэропорты Великобритании должны внедрить оборудование для 3D-досмотра багажа до конца 2022 года, пишет ВВС.
Обновлено в 00:40
Авто
В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX
Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Порошенко предостерег Зеленского цитатой из Библии
Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:01
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено 23 августа в 14:44
Авто
Новый Mercedes C-Class 2021 модельного года появился на фото
Экстерьер автомобиля, как видно на рендерах, будет выполнен в актуальной фирменной стилистике немецкого бренда: все его черты прослеживаются в новых седанах и купе CLS, CLA, а также внедорожниках GLA и GLS.
Обновлено 23 августа в 06:31
Футбол
Юнес Намли: «До „Краснодара“ не играл в таком интенсивном графике»
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли после ничьей против «Локомотива» (1:1) в матче 7 тура РПЛ заявил, что лично для него непривычен такой интенсивный календарь игр, но вся команда старается полностью выкладываться в каждом матче, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
Обновлено вчера в 16:10
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
В Чечне открывается мечеть «Гордость мусульман»
Жители Шали решили назвать новую великолепную мечеть именем главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Обновлено 23 августа в 04:58
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»
Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 04:28
Игры
Хидэо Кодзима: «Когда принимаешься за новый проект, твои близкие люди и сотрудники превращаются в твоих главных врагов»
Геймдизайнер Хидэо Кодзима поделился своим взглядом на создание игр, а также раскрыл основной посыл игры Death Stranding.
Обновлено вчера в 13:32
Авто
Появилось изображение нового Audi RS7
При создании рендерного изображения новой версии указанного транспортного средства дизайнер обращал внимание на ранее опубликованные шпионские фото данной модели в новом исполнении, а также на универсал Audi RS6 Avant 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 07:02
Футбол
Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Похищенный шестилетний мальчик был найден мертвым у тела матери
Обновлено вчера в 21:47
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице
Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Студенты и многодетные сегодня бесплатно посетят Музей Победы
Школьники, студенты и многодетные семьи сегодня, в последнее воскресенье лета, смогут бесплатно посетить открытую площадку Музея Победы.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Названа самая «страшная» группа крови
Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено вчера в 23:36
Кино
«Душа», «Скайуокер. Восход», «Чёрная пантера 2» и «Круэлла»: что показал Disney во второй день D23 Expo?
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
Военные учения близ спорных с Японией островов проводятся Южной Кореей
Южнокорейские военные участвуют в учениях рядом с островами Токто, являющимися предметом территориальных разногласий с японской стороной.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00