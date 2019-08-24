Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая

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