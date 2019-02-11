Футбол

«Локомотив» победил норвежский «Хеугесунн» в товарищеском матчеProstoProSport 13:40

Московский «Локомотив» одержал победу над норвежским «Хеугесунном» на сборе в Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «железнодорожников» отметились Алексей и Антон Миранчуки, а также Эдер.
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Ал. Миранчук: «Кто забил и кто отдал, неважно. Это обычные игровые моменты»

Sport24.ru16:44

«Локомотив» обыграл «Хаугесунн» на сборе в Марбелье

Советский спорт12:28

Алексей Миранчук рассказал о «завоеванных 3-х очках» после товарищеского матча

Матч ТВ16:18

Ал. Миранчук - о товарищеском матче с «Хеугесунном»: «Главное, что мы взяли три очка»

Спорт-Экспресс16:01

«Локомотив» обыграл «Хеугесунн» в контрольном матче

РИА Новости13:00

Алексей Миранчук рассказал о «завоеванных 3-х очках» после товарищеского матча

Sportbox.RU16:18

Товарищеский матч. «Локомотив» против «Хаугесунна»

Sports.ru07:23
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:09, Ашберн
Происшествия

В Москву из Ирака доставят 27 российских детей

«Сегодня поздно вечером в аэропорту Раменское приземлится самолёт МЧС, который доставит из Ирака 27 детей в возрасте от четырёх до 13 лет из 10 субъектов РФ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
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Кино

«Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA

Сам господин Куарон стал лучшим режиссером по версии BAFTA. Картина получила награды в четырех номинациях.
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Гаджеты

Впервые за десятилетие у Coca-Cola появится новый вкус

Компания Coca-Cola впервые за десятилетие запускает производство нового напитка, который будет иметь вкус апельсина и ванили, об этом говорится в опубликованном на сайте корпорации пресс-релизе.
Обновлено в 16:46
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

Обновлено в 11:20
Общество

В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В МВД подсчитали участников «Марша разгневанных матерей» в Москве

В «Марше разгневанных матерей» в Москве приняли участие несколько сотен человек.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео

Обновлено в 17:25
Общество

В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром

По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
Происшествия

В жилом доме в Стокгольме произошел взрыв

Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Завершились госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут»

Государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350 окончены, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы

Обновлено в 16:54
Общество

В города России вернут палатки и ларьки

На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
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Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Обновлено в 03:18
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Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Общество

Картины Гитлера выставят на продажу в Германии

Пять картин, которые предположительно были написаны Адольфом Гитлером, выставят на аукцион в немецком городе Нюрнберг.
Обновлено вчера в 09:44
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Авто

Назван Топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

Как пишет портал «ТвоеАвто», несмотря на то, что внедорожники потребляют много топлива, они все же остаются востребованными на рынке, так как автомобилисты выбирают себе модель, не задумываясь о его расходе топлива.
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Транспорт

Российских водителей ждут новые штрафы с 1 марта

Российских водителей с 1 марта ждут новые штрафы, связанные с выездом на «вафельную» разметку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ура.ру».
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Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

«Решили поиграть»: пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад

Обновлено в 17:41
Происшествия

Девушка погибла под колесами электрички в Подмосковье

Молодая девушка погибла под колёсами электрички в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:23
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Украину на Евровидении может представить гражданка России

Обновлено в 13:21
Транспорт

В Москве пройдут испытания российского беспилотного трамвая

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«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии

Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Экономика

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
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В Лос-Анджелесе состоится вручение престижной премии Grammy

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Мультфильм «Лего-2» возглавил российский прокат в выходные

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Армия и оружие

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, двукратный обладатель Кубка России. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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Антон Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец Алексея Миранчука.
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