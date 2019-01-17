Футбол

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Барселоной» по МалкомуSoccer.ru 08:16

Английская пресса сообщает, что "Тоттенхэм" хочет подписать нападающего "Барселоны" Малкома. В данный момент английский клуб ведет переговоры с каталонцами. "Блаугранас" готовы расстаться с игроком, который так и не сумел адаптироваться в Испании.
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СМИ: «Барселона» требует у «Тоттенхэма» 44 миллиона евро за Малкома

Спорт-Экспресс14:24

Малком хочет уйти из «Барселоны» спустя шесть месяцев после перехода

Sport24.ru09:17

«Барселона» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Малкома

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«Тоттенхэм» ведёт переговоры с «Барселоной» о переходе Малкома

Чемпионат07:53

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Барселоной» по Малкому

Soccer.ru08:16

«Тоттенхэм» хочет купить Малкома

Газета.Ru08:22
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Mercedes-Benz приостановил производство фургонов в Нижнем Новгороде

Сборка фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлена из-за отсутствия комплектующих, сообщили РБК в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС» (дочерняя компания немецкого концерна Daimler AG).
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Петербурге во время пожара в типографии погиб человек

Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара на территории АО «Санкт-Петербургский газетный комплекс», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
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Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

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Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии

Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
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Toyota показала спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado в России

В передней и задней части Toyota Land Cruiser Prado Style установлена светодиодная оптика, есть 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова и ряд вспомогательных функций, таких как противоугонная система и опция активной и пассивной безопасности.
Обновлено в 10:06
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Мурманской области при взрыве бытового газа погиб человек

Обновлено в 13:51
Энергетика

«Газпром» заявил об отмене швейцарским судом ареста акций «дочек»

Суд швейцарского кантона Цуг 6 января полностью отменил свое постановление от 29 мая 2018 года о наложении обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования «Газпрома» к этим компаниям, сообщает пресс-служба газового концерна.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»

Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»

Обновлено в 07:19
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
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Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Транспорт

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С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Путин посетил храм Святого Саввы в Белграде

Обновлено в 13:30
Интернет

В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram

Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Экономика

Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году

В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.
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Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке

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Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR

Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.
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Комитет WADA обсудит соответствие РУСАДА антидопинговому кодексу

В сентябре исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, утерянный российским агентством в ноябре 2015 года, но с условием, что до 31 декабря 2018 года Россия должна предоставить WADA доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено 13 января в 16:10
Интернет

В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель

«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
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С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили

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После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек

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Трамп разместит новые станции перехвата ракет на Аляске

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Умерла всемирно известная путешественница баба Лена

Всемирно известная российская путешественница 91-летняя Елена Ерхова, известная как баба Лена, скончалась в Красноярске - в декабре у нее диагностировали рак четвертой стадии.
Обновлено в 14:12
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Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос украинца

Президент Украины Петр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:19
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Николаев выиграл «Дакар-2019» в зачёте грузовиков, Сотников — второй

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Бисфенол А может вызывать гормональные расстройства, предупреждает исследовательская группа из Университета Гранады, которая проанализировала кассовые чеки в различных магазинах и ресторанах в Испании, Бразилии и Франции.
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«Лунный росток» погиб от холода

Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
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Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад

Ученые, которые работают в Берлинском университете им. Гумбольдта, с помощью новейших технологий воссоздали походку ящера, жившего на Земле 290 миллионов лет назад.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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