В заключительном матче четверга в рамках 1/16 финала Кубка Италии встретились "Торино" и "Судтироль". Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.

«Торино» прошёл соперника из Серии С

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