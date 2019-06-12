Токаев принял присягу и вступил в должность президента КазахстанаКоммерсантъ 02:05

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Господин Токаев набрал 70,96% голосов избирателей при явке в 77%.

Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание.

Политика Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.

Авто В России стартовали продажи вседорожного универсала Lada Granta Cross Новый универсал с улучшенной проходимостью получил дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Гаджеты Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС Компания Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной операционной системой HongMeng.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днем России Глава Белоруссии Александр Лукашенко официально поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

Происшествия В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Политика В Раде признали телефонный терроризм на территории России «Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.

Политика Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Политика На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.

Игры Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Общество В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Общество Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

Политика Активисты запустят «малыша Трампа» над Вашингтоном Идея с воздушным шаром в виде Трампа была позаимствована у британских правозащитников.