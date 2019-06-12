Политика

Тимошенко заявила о «падении» экономики УкраиныГазета.Ru вчера в 21:51

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.
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Юлия Тимошенко заявила о кризисе в экономике Украине

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Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики

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Тимошенко рассказала о «падении» украинской экономики

РИА Новостивчера в 21:14

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

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Тимошенко заявила о «падении и стагнации» экономики Украины

Life.ruвчера в 21:42

Тимошенко заявила о колоссальном падении украинской экономики: «Это скрывается»

Московский Комсомолец00:24

Тимошенко заявила о падении экономики Украины

Известиявчера в 22:06
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Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
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В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
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Названо главное условие рекордного долголетия

Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
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«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России

Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.
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На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

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Суд оштрафовал Льва Пономарева на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы во вторник оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева за повторное нарушение порядка проведения митинга и акции в поддержку фигурантов судебных дел "Нового величия" и "Сети"* у здания ФСБ в Москве в мае, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 16:34
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Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
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У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
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Ксения Собчак между вечеринками «изучает» семейные премудрости

В сторис своего Instagram светская львица выкладывает ролики с вечеринок, на которых звучат хиты Энрике Иглесиаса и Джорджа Майкла.
Обновлено вчера в 19:53
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Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено вчера в 14:18
Экономика

Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян

Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.
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Спорт

1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Обновлено вчера в 19:17
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
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Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
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Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
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Культура

Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
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Политика

Парламент Гонконга отложил принятие поправок к закону об экстрадиции

Ранее поступали сообщения о многотысячной акции протеста около здания заксобрания Гонконга против принятия поправок, позволяющих выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми этот административный район не имеет соглашения об экстрадиции, например, континентальной части Китая.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские самолеты у границы Эстонии

Британские истребители Typhoon, которые базируются в Эстонии, осуществили сопровождений российских военно-транспортных самолетов, приблизившихся к воздушным границам прибалтийской страны.
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51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено вчера в 16:51
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Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
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Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено вчера в 07:38
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Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
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Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
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Армия и оружие

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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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