Политика
Тимошенко заявила о «падении» экономики УкраиныГазета.Ru вчера в 21:51
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.
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Тимошенко заявила о колоссальном падении украинской экономики: «Это скрывается»
Московский Комсомолец00:24
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