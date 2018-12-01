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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча Серии А с "Фиорентиной" (3:0) пошутил о том, что нападающий Криштиану Роналду будет прощен за голы в ворота "бьянконери" в прошлом, только если его реализация при исполнении ударов с "точки" составит 100%.