Футбол

«Тигры» Леонида Слуцкого обломали зубы об «Эммен»
Родной город
01:40

У «тигров» был шанс вырвать победу в самой концовке встречи, но все тот же Бриан Линссен не смог реализовать пенальти.
Родной город01:40

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«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом»

Советский спортвчера в 14:29

«Витесс» Слуцкого не смог обыграть «Эммен»

Матч ТВвчера в 14:20

Капитан «Витесса» повторил «подвиг» Терри. Слуцкий упустил победу

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом» в матче чемпионата Нидерландов

Чемпионатвчера в 14:20

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом» в чемпионате Голландии

Sport24.ruвчера в 14:28

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Эмменом»

Sports.ruвчера в 00:42

«Витесс» - «Эммен»: прогноз на матч команды Слуцкого с аутсайдером

Евро-футбол.ру30 ноября в 16:01
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Ари: «Краснодар» устроит только победа в матче с «Уралом»

Обновлено в 02:19
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Обновлено вчера в 16:51
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Аллегри: «Роналду должен забивать голы с пенальти, чтобы его простили»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча Серии А с "Фиорентиной" (3:0) пошутил о том, что нападающий Криштиану Роналду будет прощен за голы в ворота "бьянконери" в прошлом, только если его реализация при исполнении ударов с "точки" составит 100%.
Обновлено в 00:31
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Тренер «Реала»: «Бэйл испытывает дискомфорт, он изможден»

Обновлено в 02:27
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Неймар пошутил над Мбаппе, облив его водой

Нападающий "ПСЖ" Неймар пошутил над своим одноклубником Кильяном Мбаппе.
Обновлено в 01:48
Футбол

Ибрагимович составил «команду мечты», включив в неё себя

Обновлено в 00:33
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора Сифуэнте

Московский ЦСКА рассматривает вариант приобретения форварда сборной Эквадора Джона Сифуэнте, сообщает Mercado.
Обновлено в 02:20
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«Хетафе» разгромил «Эспаньол» в 14-м туре примеры

В матче 14-го тура чемпионата Испании Хетафе на своем поле разгромил Эспаньол 3:0.
Обновлено вчера в 21:14
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Стали известны причины конфликта Иско с Солари

Стали известны причины, почему главный тренер «Реала» Сантьяго Солари не доверяет место в составе полузащитнику Иско.
Обновлено в 02:12
Футбол

Магомед Адиев: «Поле внесло свои коррективы в игру»

Со стороны игра показалась медленной. Первый тайм остался за «Уфой», а во втором тайме мы добавили немного в скорости, были моменты.
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Аленичев о погоде в Красноярске: Ну, было прохладно

Обновлено вчера в 22:36
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Тренер дортмундской «Боруссии» вошел в историю клуба

Обновлено в 01:52
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Франк Лебеф: «В мое время Неймар за симуляции отправился бы в лазарет»

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара за постоянные симуляции.
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«Уфа» расторгла контракт с Зубаревым

Защитник «Уфы» Владимир Зубарев покинул клуб в связи с расторжением трудового контракта.
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Тренировку «Галатасарая» посетили 45 тысяч фанатов

45 тысяч поклонников турецкого «Галатасарая» посетили тренировку своей команды.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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