Армия и оружие
Террористы обстреляли Алеппо хлором: пострадали не менее 37 человек
Террористы обстреляли Алеппо хлором: пострадали не менее 37 человекРоссийская газета16:35
Террористы обстреляли западные кварталы Алеппо снарядами с хлором. ТАСС со ссылкой на местные государственные СМИ сообщает, что число пострадавших составило не менее 37 человек. В числе госпитализированных в университетскую больницу "Халяби" и госпиталь "Ар-Рази" есть женщины и дети.
Российская газета16:35
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Армия и оружие
ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Посольство РФ: Россия укрепила безопасность Великобритании
Посольство России в Великобритании прокомментировало недавнее заявление главы британского генштаба об угрозе со стороны России.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Лавров назвал ИГ и США «союзниками» в Сирии
Догадка о присутствии США в Сирии якобы для устранения группировки «Исламское Государство»1 (организации, запрещенной в РФ) подтверждается словами Вашингтона о том, что для победы над ИГ необходимо сменить режим в Сирии, передает «ТАСС» слова Сергея Лаврова.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Жители Горловки остались без света из-за обстрела ВСУ
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
США предупредили об учениях в центральной части Средиземноморья
Указывается, что учения группы во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" будут проходить в центральной части Средиземноморья, конкретно - в Адриатическом и Ионическом морях, в период с 25 ноября по 1 декабря.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Власти Латвии возмутились из-за российских кораблей у своих границ
В НВС считают, что российская военная техника в течение года оказывалась вблизи латвийских границ более 70 раз, в 2016 году российские корабли и самолеты приближались к границам Латвии 209 раз, пишет информагентство Nation News.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57
В субботу, 24 ноября, появилось видео синхронной посадки двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
ЛНР: ВСУ переправляют взрывчатку из Донбасса в страны Запада
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Польша заинтересовалась идеей киберсил быстрого реагирования ЕС
По мнению литовского министра обороны Рамундаса Кароблиса, присоединение Польши к проекту киберсил быстрого реагирования доказывает: предложенная Литвой инициатива может на практике объединить силы для борьбы с угрозами в киберпространстве.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Жители Донбасса про обстрелы ВСУ: «Ждешь, пока убьют или ранят»
Видеоблогер Анатолий Шарий рассказал о простых жителях Донбасса, живущих на неподконтрольных киевской власти территориях.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно
В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Рогозин объяснил закупку 10 истребителей «Роскосмосом»
Сообщается, что во время встречи президент Молдавии Игорь Додон поинтересовался, зачем же космической корпорации истребители, на что Рогозин в шутливой форме ответил: «Чтобы выиграть маленькую войну».
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Страны Балтии договорились усилить сотрудничество в сфере спецопераций
Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в субботу в Вильнюсе подписали соглашение, усиливающее сотрудничество сил спецопераций, сообщает пресс-служба минобороны Литвы.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки
Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США совершил шестичасовую разведку западных границ России
Американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, способный изучать территорию противника на сотни километров внутрь, провел шестичасовую разведку западных российских границ у Балтики.
Обновлено в 16:30