Футбол

Анри: «Прошу игроков получать удовольствие от Лиги чемпионов»
Бомбардир.ру
15:30

Атлетико — Монако
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ванда Метрополитано»
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, чего он требует от молодых футболистов в Лиге чемпионов. Специалист хочет, чтобы игроки получали удовольствие.
Бомбардир.ру15:30

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Тьерри Анри: «Прошу молодых игроков получить удовольствие от Лиги чемпионов»

Спорт-Экспресс15:03

Тьерри Анри: «Всегда прошу молодых игроков получать удовольствие от Лиги чемпионов»

Матч ТВ14:21

Тьерри Анри: «Всегда прошу молодых игроков получать удовольствие от Лиги чемпионов»

Sportbox.RU14:21

Анри считает, что у «Монако» ещё есть шансы выйти в плей-офф Лиги Европы

RT на русском14:19

Анри: говорю молодым игрокам «Монако», что матчи ЛЧ — это нечто особенное

Чемпионат13:39

Анри: «Для меня большая честь встретиться с Симеоне»

Soccer.ru12:56

Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»

Sports.ru14:47
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Футбол

ЦСКА проиграл «Виктории» в матче Лиги чемпионов

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Фанаты АЕК спровоцировали беспорядки на матче ЛЧ с «Аяксом»

Болельщики греческого футбольного клуба АЕК спровоцировали беспорядки в секторе с фанатами амстердамского «Аякса» перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сможет помочь команде в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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