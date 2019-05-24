Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС вчера в 09:44

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Футбол Бенитес отказал «Роме» и «Марселю» По информации Chronicle, испанский специалист дал понять представителям "Ромы" и "Марселя", что не собирается вести с ними переговоры.

Происшествия Задержана глава ростовского УФНС Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".

Единоборства Конор Макгрегор получил травму на тренировке Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.

Происшествия Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.

Происшествия Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе В эфире французского телеканала BFMTV показали кадры, на которых запечатлен возможный виновник взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Футбол Жардим планирует остаться в «Монако» Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Здоровье В России разрабатывают новые лекарства для паллиативных детей В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Кино Фильм о Сонике перенесли на 2020 год Режиссёр «Соника в кино» Джефф Фаулер сообщил, что премьера фильма переносится на 14 февраля 2020 года.

Происшествия СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск.

Шоу-бизнес Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Политика Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Хоккей «Арену Омск» передумали сносить Аварийный ледовый дворец «Арена Омск» вместо сноса решили восстановить, сообщают «РИА Новости Спорт».

Происшествия Немецкий гонщик умер после аварии на трассе Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.

Футбол Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.

Политика Зеленского официально пригласили с визитом в Канаду Посол Канады на Украине Роман Ващук сообщил, что передал по телефону президенту Владимиру Зеленского приглашение посетить Канаду 2 июля.

Политика Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР» Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.

Политика Служу России: Путин вручил Маргарите Симоньян престижный орден Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.

Культура В США закрыли шоу «Кто хочет стать миллионером?» Lenta.Ru отмечает, что впервые в США программу стали показывать в 1999 году на телеканале ABC.

Здоровье На Сахалине у медведей обнаружили опасную для человека болезнь При исследовании патологического материала от двух туш медведей специалисты Россельхознадзора выявили трихинеллез Исследование двух туш медведей, добытых в Томаринском районе Сахалина, выявило в организмах животных живые личинки трихинелл, вызывающих трихинеллез, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.