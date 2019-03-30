«Тамбов» обыграл «Луч» и упрочил лидерство в Олимп-ФНЛСпорт-Экспресс 10:58

"Тамбов" победил "Луч" в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ. Это позволило команде Тимура Шипшева упрочить лидерство в таблице. На ее счету 60 очков, "Томь" отстает на 6. В другой игре "Армавир" и "Спартак-2" обошлись без забитых мячей.

«Тамбов» обыграл «Луч» и упрочил лидерство в Олимп-ФНЛ

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