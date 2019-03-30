Футбол
«Тамбов» обыграл «Луч» и упрочил лидерство в Олимп-ФНЛСпорт-Экспресс 10:58
"Тамбов" победил "Луч" в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ. Это позволило команде Тимура Шипшева упрочить лидерство в таблице. На ее счету 60 очков, "Томь" отстает на 6. В другой игре "Армавир" и "Спартак-2" обошлись без забитых мячей.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили американский беспилотник
Обновлено в 03:55
Музыка
В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein
«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
Происшествия
В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице
Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено в 16:53
Политика
Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в домогательствах
Бывший вице-президент Джо Байден подвергся обвинениям в домогательствах со стороны бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.
Обновлено в 02:20
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде
Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала запуск пяти ракет из сектора Газа
«Вслед за срабатыванием сирен в Эшколе были идентифицированы запуски пяти ракет из сектора Газа по израильской территории», — указывается в заявлении.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Политика
Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие КНДР
Обновлено в 05:50
Единоборства
Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника
Обновлено в 17:00
Общество
В Петербурге прошла акция «Обними поликлинику»
Обновлено в 06:07
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
Обновлено в 11:32
Футбол
«Зенит», ЦСКА и «Краснодар» своими матчами завершат программу 21-го тура чемпионата России
Стартовый матч тура пройдет в Санкт-Петербурге, где лидер чемпионата "Зенит" примет "Оренбург".
Обновлено в 17:17
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика
На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»
На официальном сайте президента Петра Порошенко появилась петиция, в которой предлагается изменить нормы написания слова "Россия" в украинском языке.
Обновлено в 16:44
Общество
Валерий Семенищев: «Три месяца люди платят по незаконному тарифу?»
Организатор митинга, руководитель кировского совета старших по дому Валерий Семенищев, намерен изменить ситуацию с выплатами.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено в 14:06
Общество
В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках
В Сети стал набирать популярность флешмоб #УчителяТожеЛюди в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которую вынудили уволиться после публикации снимков в купальнике.
Обновлено в 15:18
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров
Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
Обновлено в 13:37
Космос
Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день
Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено в 15:45
Здоровье
Пять животных могут исцелять людей
Международная группа ученых назвала пять животных, которые способны исцелять болезни людей.
Обновлено в 18:02