«Тамбов» - «Тюмень»: на кого сделать ставку?Все про Спорт ру 08 марта в 09:12

Вы узнаете на кого лучше сделать ставку.

Все про Спорт ру

«Тамбов» - «Тюмень»: на кого сделать ставку?

Все про Спорт ру

Общество В Москве прошел митинг за свободный интернет В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Происшествия В центре Стокгольма взорвался автобус Пассажирский автобус взорвался в центре Стокгольма в воскресенье, водитель госпитализирован.

Шоу-бизнес Новый худрук МХАТ имени Горького запретил артистам пить и курить Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков запретил артистам курить в театре и употреблять алкоголь.

Политика Украинский националист попал в базу «Миротворца» Глава черкасского областного отделения партии "Национальный корпус" Дмитрий Кухарчук попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за "организацию нападения на полицейских".

Происшествия В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.

Общество Владимира Этуша кремируют 12 марта Народный артист СССР Владимир Этуш будет кремирован 12 марта, после церемонии прощания в Театре им. Е. Вахтангова, начало которой запланировано на 10:00.

Кино Умер СиСи Кэпвелл из «Санта-Барбары» Американский актер Джед Аллан скончался на 85-м году жизни.

Политика Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.

Футбол Болельщик напал на футболиста «Астон Виллы» во время матча Болельщик напал на футболиста "Астон Виллы" Джека Грилиша во время матча второго по силе дивизиона чемпионата Англии - Чемпионшипа - против "Бирмингем Сити".

Футбол «Ростов» сыграл вничью с «Арсеналом» Матч 19-го тура между командами «Ростов» и тульским «Арсеналом» закончился нулевой ничьей.

Футбол Катар заплатил ФИФА за ЧМ 400 миллионов долларов, есть документы Издание опубликовало документ, согласно которому Катар заплатил $ 400 млн за получение права провести ЧМ-2022.

Футбол Ливерпуль — Бернли 4:2 Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бёрнли» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги.

Кино Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить Петиции с требованием запретить съемки фильма «Брат-3» поступают в Министерство культуры России.

Спорт Сборная России победила Швецию в финале Универсиады Мужская сборная России по хоккею с мячом победила команду Швеции в финале Универсиады-2019 в Красноярске.

Происшествия Здание школы частично обрушилось в Чувашии Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.