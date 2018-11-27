Футбол
Сёмин заявил, что команда играет в очень тяжёлом графике, поэтому просила перенести один из матчей на резервный день, но в РФС отказались идти навстречу.
Нева Спорт10:53
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Футбол
ЦСКА лишился шансов на выход из группы Юношеской лиги УЕФА
Футболисты молодежной команды московского ЦСКА сыграли вничью со сверстниками из чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
Обновлено в 11:00
Футбол
Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет на Центральном стадионе
Руководство РПЛ постановило, что матч 16-го тура Чемпионата России должен пройти 1 декабря в 14 часов по московскому времени на Центральном стадионе.
Обновлено в 10:26
Футбол
Джикия обратился к перенесшему операцию Зобнину
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пожелал здоровья своему одноклубнику Роману Зобнину, который в понедельник перенес операцию на колене.
Обновлено в 11:01
Футбол
Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером
Обновлено в 09:37
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет 8 или 9 декабря
Вторая встреча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" пройдет 8 или 9 декабря, о месте проведения игры будет сообщено дополнительно, говорится в пресс-релизе Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Обновлено в 11:01
Футбол
Погрязший в долгах «Анжи» подписал игрока ПСЖ
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, находящимся в системе французского «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 10:39
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»
Обновлено в 10:24
Футбол
Мане сможет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на болезнь
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сможет помочь команде в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.
Обновлено в 09:52
Футбол
Кэмпбелл возглавил клуб четвертого дивизиона Англии «Мэкклсфилд»
Экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл возглавил «Мэкклсфилд». Клуб выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 10:47
Футбол
Лучший вратарь минувшего сезона MLS перейдет в «Манчестер Сити»
Руководство «Манчестер Сити» намерено приобрести лучшего вратаря минувшего сезона MLS.
Обновлено в 10:47
Футбол
Капелло: «„Реал“ расплачивается за самоуверенность»
На мой взгляд, мадридский клуб расплачивается за самоуверенность.
Обновлено в 09:48
Футбол
Лионель Месси: «Хочу забивать голы и выигрывать титулы»
Обновлено в 10:35
Футбол
«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака»
Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".
Обновлено в 10:49
Футбол
Дриусси признали лучшим игроком 15-го тура РПЛ
Обновлено в 10:35
Футбол
Рамирес: думал, что заговорить по-русски будет тяжело, но я люблю учить языки
Думаю, это потому, что я действительно хочу и люблю учить языки.
Обновлено в 10:28