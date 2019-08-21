Футбол
Дмитрий Сычев объявил о возможном возобновлении карьерыГазета.Ru вчера в 22:40
|2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
|3′
Себастьян Шиманьский
|13′
|27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
|48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
|59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
|64′
|67′
Гжегож Крыховяк
|68′
Брайан Идову
|78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
|82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
|83′
|84′
Владислав Игнатьев
|87′
Гильерме
|90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
18
Ордец
4
Рыков
3
Плиев
7
Кардозу
15
Нойштедтер
20
Грулев
77
Каборе
9
Н`Жи
99
Шейдаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
2
Живоглядов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
22
Джорджевич
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев, не игравший на профессиональном уровне с 2018 года, рассказал о планах возобновить карьеру, сообщает Sports.ru.
Читать в источнике
Оценить
Я с футболом не попрощался. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведем переговоры.
— Дмитрий Сычев, российский футболистРоссийская газета 01:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:43, Ашберн
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой
Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Баскетбол
Президент Евролиги выразил поддержку Блатту
Президент Евролиги Жорди Бертомеу поддержал главного тренера «Олимпиакоса» Дэвида Блатта, который ранее сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Технологии
Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в РФ
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Молодая жена Николаева увезла дочку к маме
Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Сургуте
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.
Обновлено в 00:52
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Футбол
Футболист Джорджевич рассказал о переходе из «Зенита» в «Локомотив»
Лука Джорджевич выступал за «Зенит» с 2012 года. Последние два сезона футболист провёл в аренде в тульском «Арсенале».
Обновлено в 02:31
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Обновлено вчера в 04:10
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Гаджеты
Карты лояльности переходят в электронный формат
В кафе гости с приложением Plazius могут оплатить счёт, не дожидаясь официанта, самостоятельно разделить этот счёт в приложении, оставить безналичные чаевые и отзыв.Plazius Wallet входит в состав Marketing Cloud - программы лояльности Plazius, одного из решений для автоматизации маркетинга ресторанов.
Обновлено в 02:24
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Роналду допускает, что может завершить карьеру через год
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры. Он не исключает, что этот сезон может стать для него последним.
Обновлено в 02:21
Культура
Новый Центр современного искусства открылся в Новокузнецке
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Жизнь продлевает снижение калорийности
«Человеку в расцвете сил богатые источники хорошо усваиваемого белка – мясо, рыба – достаточно употреблять не чаще двух раз в неделю», - советует диетолог.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
Обновлено в 02:26
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди
В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Избитого мужчину нашли у могилы Виктора Цоя в Петербурге
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено вчера в 08:54