Футбол
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о визите на тренировочную базу клуба Алекса Фергюсона. Многолетний наставник "МЮ" навестил команду и дал напутствие новому тренерскому штабу.
Спорт-Экспресс04:57
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Происшествия
Определена причина обрушения моста в Парке Горького
Обновлено вчера в 17:30
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Политика
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В МЧС сообщили об увеличении числа погибших в Магнитогорске
В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Дебоширом в прервавшем полет лайнере оказался известный хоккеист
Обновлено в 06:29
Происшествия
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Телеканал Коломойского «подвинул» поздравление Порошенко из-за Зеленского
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио
Сотрудники японской полиции задержали в ночь на вторник водителя, врезавшегося на автомобиле в толпу в Токио, сообщают японские СМИ.
Обновлено в 04:56
Кино
Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»
Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Туле пьяный подросток ранил полицейского
В Туле возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, сообщили в региональном управлении СКР. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Обновлено в 06:05
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Экономика
С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак
На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Общество
Вступил в силу закон о бесплатном сборе валежника в России
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, позволяющий бесплатно собирать в лесу валежник, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске
В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено вчера в 19:29
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Экономика
НДС в России вырос до 20 процентов
Федерация независимых профсоюзов России подсчитала, что расходы каждого платёжеспособного гражданина вырастут в среднем на 5 тыс. руб. в год.
Обновлено в 01:41
Хоккей
Определились все пары четвертьфиналистов МЧМ
В четвертьфинале россияне сыграют со сборной Словакии, занявшей четвертое место в группе В. Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: Россия - Словакия Швеция - Швейцария Канада - Финляндия США - Чехия Все четвертьфиналы состоятся 2 января по канадскому времени.
Обновлено в 01:13
Политика
Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве
Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»
Свыше 8 млн человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество».
Обновлено в 04:56
Футбол
Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»
В список интересов аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" попали два игрока питерского "Зенита", об этом пишет Clarin.
Обновлено в 06:20
Энергетика
В России выросли акцизы на бензин
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30