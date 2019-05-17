Происшествия
Суд арестовал директора НИИ РосрезерваГазета.Ru 10:42
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец
Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашками
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Политика
«Турецкий поток» будет запущен в срок — Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопровод «Турецкий поток», который строится по дну Чёрного моря, будет запущен в срок, несмотря на давление со стороны США.
Обновлено в 11:45
Общество
Противники строительства храма вновь собираются в сквере в центре Екатеринбурга
Противники строительства храма вновь собираются в сквере в центре Екатеринбурга, однако сегодня их около 200 человек.
Обновлено в 11:30
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5
Обновлено в 11:42
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 15:14
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Общество
Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота
Обновлено в 03:00
Политика
Пока вы не уснули: кто заказал Захарченко
«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко Экс-главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко заказали «очень высокопоставленные» граждане Украины, заявил РИА Новости его преемник Денис Пушилин.
Обновлено в 12:22
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Политика
Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
Хоккей
Зуб тренируется с основным составом сборной России на чемпионате мира
Защитник Артем Зуб тренируется в составе сборной России в рамках чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 04:44
Политика
Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ
Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.
Обновлено в 08:49
Экономика
Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»
Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36