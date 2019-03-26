Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»РИА Новости 24 марта в 23:36

с чего всё началось

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Политика Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам Саудовская Аравия осуждает и отвергает решение Соединённых Штатов о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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