Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррельТК Звезда 14:01
Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
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Происшествия
В гаражах на севере Москвы произошел пожар
Обновлено в 13:25
Политика
«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине
Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
Обновлено в 05:16
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку на фоне протестов
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Обновлено в 06:04
Кино
Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
10-минутные упражнения могут избавить людей с артритом от инвалидности
Страдающие от артрита люди, которые уделяют хотя бы десять минут в день специальным физическим упражнениям, радикально снижают тем самым риск приобретения инвалидности — пишет информационное издание "Актуальные новости", ссылающееся на зарубежных ученых.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Китае при тушении лесного пожара погибло 30 человек
При тушении лесного пожара в китайской провинции Сычуань погибло 30 человек. Об этом сообщает информационный портал Sina.
Обновлено в 13:56
Политика
В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.
Обновлено в 05:35
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено в 13:00
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками
На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 10:58
Футбол
Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы
Фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН.
Обновлено в 04:53
Общество
Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует
Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.
Обновлено в 11:41
Общество
Морякам США разрешили убрать с формы красные «знаки позора»
Как пишет American Military News, нововведение затрагивает всех служащих Военно-морских сил США, которые отслужили более 12 лет.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего погром в редакции «Коммерсанта»
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, который устроил погром в редакции газеты «Коммерсант».
Обновлено в 14:43
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне
В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Теннис
Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне
Обновлено в 13:02
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей Елена Беркова выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 03:53
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06
Политика
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Результат Зеленского снизился после обработки 85% голосов
Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования после обработки 85,07% бюллетеней.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Падение метеорита в США запечатлели на видео
Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы
В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54