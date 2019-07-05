Экономика

Старший вице-президент «Норникеля» Грубман возглавит «Арктик Палладий»Интерфакс 09:35

Александр Грубман, отвечавший за стратегию развития, стратегические инвестиционные проекты и механизмы повышения операционной эффективности с февраля 2018 г. в ранге старшего вице-президента ГМК, станет советником президента "Норникеля" и гендиректором ООО "Арктик Палладий", СП "Норникеля" с "Русской платиной" Мусы Бажаева.
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«Норникель» укрепляет управленческую команду

Finam.Ru13:34

Старший вице-президент «Норникеля» Грубман возглавит «Арктик Палладий»

Интерфакс09:35
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