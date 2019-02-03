Общество
Средняя зарплата по Москве составила больше 80 тысяч рублейСоюзное Вече 03:01
По сравнению с 2017 годом заработная плата в столице возросла на 11,7% В 2018 году средняя зарплата в российской столице составила 80 881 рубль, сообщает RT со ссылкой на данные Мосгорстата за январь-ноябрь прошлого года.
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Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в 2018 году составила 80 881 рубль. С соответствующими данными Мосгорстата за январь — ноябрь 2018 года ознакомился RT. По данным ведомства, это на 11,7% больше показателей за аналогичный период 2017 года.RT на русскомвчера в 23:41
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