Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,9708 рубФинмаркет 12:34

Последняя сделка была совершена по курсу 73,0925 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск.

Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,9708 руб

Наука Запущена фабрика сверхтяжелых элементов Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.

Общество Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.

Происшествия Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Ford прекращает производство легковушек в России Компания Ford больше не будет выпускать в России легковые автомобили и сосредоточится на наиболее прибыльном для себя сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол «Милан» хочет приобрести у «Баварии» Гнабри Как сообщает Corriere dello Sport, полузащитник Баварии Серж Гнабри может стать игроком Милана.

Происшествия В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно В Китае женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы. Об этом сообщает Strait Herald. Инцидент произошел в провинции Фуцзянь.

Экономика Минтруд предложил уменьшить размер пенсий В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.

Происшествия В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).

Общество Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.

Политика Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.

Космос В США создали проект регулирования частных компаний в космосе Американский министр транспорта Элейн Чао во вторник, 26 марта, продемонстрировала обновленный проект правил, которые могли бы регулировать космические запуски частных организаций.

Общество Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100 Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.

Политика В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.

Политика Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне "ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.