Финансы

Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,9708 рубФинмаркет 12:34

Последняя сделка была совершена по курсу 73,0925 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск.
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СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,5925 Р/$1 (64,1683 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:31

Средний курс юаня со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов составил 9,6131 руб

Финмаркет12:34
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Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Наука

Запущена фабрика сверхтяжелых элементов

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 06:56
Общество

Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров

Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Авто

Ford прекращает производство легковушек в России

Компания Ford больше не будет выпускать в России легковые автомобили и сосредоточится на наиболее прибыльном для себя сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:15
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Футбол

«Милан» хочет приобрести у «Баварии» Гнабри

Как сообщает Corriere dello Sport, полузащитник Баварии Серж Гнабри может стать игроком Милана.
Обновлено в 05:47
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro получит 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти

Обновлено в 10:31
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

В Китае женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы. Об этом сообщает Strait Herald. Инцидент произошел в провинции Фуцзянь.
Обновлено в 11:11
Футбол

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 13:36
Экономика

Минтруд предложил уменьшить размер пенсий

В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Общество

Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии

Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Бандурин пошёл на ток-шоу, чтобы восстановить имущество после пожара

Обновлено в 11:47
Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено в 12:56
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 11:49
Космос

В США создали проект регулирования частных компаний в космосе

Американский министр транспорта Элейн Чао во вторник, 26 марта, продемонстрировала обновленный проект правил, которые могли бы регулировать космические запуски частных организаций.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова похвасталась успехами обучения в ГИТИСе

Обновлено в 06:55
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Политика

Митингующие в Ингушетии разошлись с площади в Магасе

Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
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