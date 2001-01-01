Финансы

Средний курс евро со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 72,9607 рубФинмаркет вчера в 08:36

Последняя сделка была совершена по курсу 73,0325 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Средний курс доллара США со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,3171 руб

Финмаркет12:30

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,2803 Р/$1 (64,3167 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы

Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика

Новым спикером сената Казахстана избрана старшая дочь Назарбаева

Обновлено в 04:59
Футбол

На стадионе «Динамо» поменяют газон

На московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина полностью поменяют газон. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Политика

Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Якутии арестованы изнасиловавшие женщины мигранты

17 марта уроженец Киргизии похитил и изнасиловал якутянку. Она обратилась в полицию, после чего предполагаемый преступник был задержан.
Обновлено в 13:16
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено в 13:11
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Единоборства

Диллашоу провалил допинг-тест и добровольно отказался от титула

Обновлено в 09:58
Происшествия

Индийского миллиардера арестовали в Лондоне

Индийский бизнесмен Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 2 миллиарда долларов, был задержан полицией в Лондоне по запросу властей своей страны.
Обновлено в 12:51
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»

В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:32
Политика

МИД пообещал «практический ответ» России на новые санкции США и Канады

Очередную порцию санкций, скоординированную с европейскими союзниками, выдали сегодня США и Канада.
Обновлено 18 марта в 18:15
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Общество

Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Теннис

Александрова, Родина, Гаспарян и Потапова заявлены на турнир в Праге

В турнире примут участие россиянки Екатерина Александрова, Евгения Родина, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.
Обновлено в 13:07
Политика

Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Спорт

Елена Аникина избрана на пост президента Федерации бобслея России

Аникина стала исполняющей обязанности главы федерации 22 января после ухода с поста президента Александра Зубкова, ранее дисквалифицированного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Обновлено в 09:11
Гаджеты

Energizer Power Max P18K Pop с батареей на 18 000 мАч вышел в продажу

Обновлено в 13:00
Происшествия

Суд отправил продавцов БАДов под арест

Следствие предполагает, что Студенкова и Селезнев входили в банку мошенников, под руководством Киселева Н.Н. Группа продавала БАДы пенсионерам под видом дорогостоящих лекарственных препаратов.
Обновлено в 13:16
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны

Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%

Ожидалось снижение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов за неделю снизились на 4,1 млн баррелей, или на 3%, составив 132,2 млн баррелей.
Обновлено в 11:38
Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Авто

BMW опубликовала первый тизер 2 Series Gran Coupe

На официальной странице BMW в Facebook был опубликован первый тизер нового BMW 2 Series Gran Coupe.
Обновлено в 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное