Финансы
Средний курс евро со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 72,9607 рубФинмаркет вчера в 08:36
Последняя сделка была совершена по курсу 73,0325 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа.
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Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы
Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Футбол
На стадионе «Динамо» поменяют газон
На московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина полностью поменяют газон. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Якутии арестованы изнасиловавшие женщины мигранты
17 марта уроженец Киргизии похитил и изнасиловал якутянку. Она обратилась в полицию, после чего предполагаемый преступник был задержан.
Обновлено в 13:16
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Индийского миллиардера арестовали в Лондоне
Индийский бизнесмен Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 2 миллиарда долларов, был задержан полицией в Лондоне по запросу властей своей страны.
Обновлено в 12:51
Хоккей
Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»
В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:32
Политика
МИД пообещал «практический ответ» России на новые санкции США и Канады
Очередную порцию санкций, скоординированную с европейскими союзниками, выдали сегодня США и Канада.
Обновлено 18 марта в 18:15
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Теннис
Александрова, Родина, Гаспарян и Потапова заявлены на турнир в Праге
В турнире примут участие россиянки Екатерина Александрова, Евгения Родина, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.
Обновлено в 13:07
Политика
Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Спорт
Елена Аникина избрана на пост президента Федерации бобслея России
Аникина стала исполняющей обязанности главы федерации 22 января после ухода с поста президента Александра Зубкова, ранее дисквалифицированного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Суд отправил продавцов БАДов под арест
Следствие предполагает, что Студенкова и Селезнев входили в банку мошенников, под руководством Киселева Н.Н. Группа продавала БАДы пенсионерам под видом дорогостоящих лекарственных препаратов.
Обновлено в 13:16
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%
Ожидалось снижение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов за неделю снизились на 4,1 млн баррелей, или на 3%, составив 132,2 млн баррелей.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Авто
BMW опубликовала первый тизер 2 Series Gran Coupe
На официальной странице BMW в Facebook был опубликован первый тизер нового BMW 2 Series Gran Coupe.
Обновлено в 06:02