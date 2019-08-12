Экономика

Средний чек россиян в магазинах в июле достиг минимума почти за год - исследованиеПРАЙМ 20:15

1 фото
Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Средний чек россиян в магазинах в июле достиг минимума почти за год - исследование

ПРАЙМ20:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:52, Вашингтон
Культура

Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек

Обновлено в 08:39
Гаджеты

Раскрыты стоимость и характеристики Sony Xperia 20

Размер постоянной памяти смартфона составила 64 гигабайта.
Обновлено в 12:05
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено в 17:57
Общество

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Обновлено в 10:19
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов.
Обновлено в 20:43
Происшествия

В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей

В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 17:08
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Теннис

Цинциннати. Андрей Рублёв пробился в основную сетку турнира

Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в ползу Михаила. Соперник Рублёва на старте соревнований Western & Southern Open определится позже.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

Сирийские боевики вновь атаковали российскую базу Хмеймим

Обновлено в 14:55
Здоровье

В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено в 19:10
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Политика

Борис Джонсон пообещал построить в Великобритании больше тюрем

Борис Джонсон пообещал построить в Великобритании больше тюрем, которые вместят 10 тысяч новых заключенных.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции иностранные двигатели

Моряки-черноморцы наладили мини-производство по восстановлению катеров, оснащенных двигателями иностранного производства типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил РИА Новости источник в Оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:21
Происшествия

В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 4:0

Обновлено в 13:22
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Гаджеты

Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено в 02:26
Политика

Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Политика

В Австрии предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве

АПС решила выйти из правительства после того, как канцлер Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла из-за скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 13:05
Общество

«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать

Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Политика

Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах

Ранее 11 августа зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.
Обновлено в 14:29
Религия

Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам

Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Политика

МИД РФ призвал США присоединиться к мораторию на размещение РСМД

Россия вновь призывает США присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено 09 августа в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Милёхин
Учёный
Советский и российский учёный, занимающийся практической психологией и социологией в сфере маркетинговых, медиа и социально-экономических исследований. Президент исследовательского холдинга Ромир, вице-президент международной ассоциации Гэллап Интернешнл, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, почётный член Гильдии маркетологов, профессор Высшей школы современных социальных наук Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, академик Российской академии естественных наук и Евразийской академии телевидения и радио.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Приволжский федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации, образованный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года. В состав округа входят 14 субъектов РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное