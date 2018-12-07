Футбол

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи» в молодежном первенстве
РИА Новости
07:21

Анжи — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве одержали волевую победу над махачкалинским "Анжи" в матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча, прошедшая в пятницу в Каспийске, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
РИА Новости07:21

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«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи» в молодежном первенстве

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«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи»

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